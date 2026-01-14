Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Mendikdasmen Abdul Mu'ti Meresmikan 100 Sekolah Aman se-Tangerang Raya

Rabu, 14 Januari 2026 – 20:11 WIB
Mendikdasmen Abdul Mu'ti Meresmikan 100 Sekolah Aman se-Tangerang Raya - JPNN.COM
Mendikdasmen Abdul Mu'ti meresmikan 100 sekolah aman se-Tangerang Raya di SD Islam Ruhama Lab School Cirendeu, Kota Tangerang Selatan, Banten pada Rabu (14/1). Foto Humas Kemendikdasmen

jpnn.com, JAKARTA - Upaya menghadirkan sekolah sebagai ruang belajar yang aman, nyaman, dan inklusif terus diperkuat pemerintah melalui Kemendikdasmen.

Langkah itu direalisasikan lewat Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan meresmikan 100 sekolah di wilayah Tangerang Raya di SD Islam Ruhama Lab School Cirendeu, Kota Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/1). 

Pada 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah melaksanakan program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Provinsi Banten menjangkau 323 sekolah yang terdiri atas 15 PAUD, 107 SD, 75 SMP, 52 SMA, 60 SMK, 8 SLB, 1 SKB, dan 5 PKBM, dengan total nilai bantuan sebesar Rp 380 miliar.

Khusus di wilayah Tangerang Raya yang meliputi Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang, tercatat 96 sekolah penerima Revitalisasi yang terdiri atas 3 PAUD, 23 SD, 13 SMP, 30 SMA, 21 SMK, 2 SLB, dan 4 PKBM, dengan total nilai bantuan sebesar Rp105 miliar. 

Di Kota Tangerang Selatan, revitalisasi dilakukan pada 22 sekolah yang terdiri atas 1 PAUD, 8 SD, 2 SMP, 5 SMA, 5 SMK, dan 1 SLB, dengan total nilai bantuan Rp 24 miliar.

Di Kota Tangerang, terdapat 16 sekolah penerima revitalisasi yang meliputi 2 SD, 1 SMP, 6 SMA, dan 7 SMK, dengan total nilai bantuan Rp 26,2 miliar.

Sementara itu, di Kabupaten Tangerang, Revitalisasi menjangkau 58 sekolah yang terdiri atas 2 PAUD, 13 SD, 10 SMP, 19 SMA, 9 SMK, 1 SLB, dan 4 PKBM, dengan total nilai bantuan sebesar Rp 55,6 miliar. 

Dalam sambutannya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan revitalisasi sekolah merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan satuan pendidikan menjadi ruang belajar yang layak dan bermartabat. 

Mendikdasmen Abdul Mu'ti meresmikan 100 sekolah aman se-Tangerang Raya di SD Islam Ruhama Lab School Cirendeu

