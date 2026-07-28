Mendikdasmen: Anak-Anak Masih Diberi PR, tetapi Pekerjaan Rumahnya Tak Mengerjakan Soal

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengatakan bahwa sastra memiliki peran penting dalam membentuk karakter, mengembangkan olah rasa, dan memperkuat literasi peserta didik.

Oleh karena itu, anak-anak perlu memiliki lebih banyak ruang untuk berekspresi dan mengembangkan imajinasi, termasuk melalui media digital.

Menurutnya, pendidikan tidak hanya berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir, tetapi juga perlu memberi perhatian pada olah rasa, olah hati, dan olah raga agar tumbuh secara seimbang dalam diri peserta didik. "Pendidikan itu ada empat, yaitu olah raga, olah rasa, olah pikir, dan olah hati. Keempatnya harus tumbuh semuanya dan harus kita berikan ruang yang terintegrasi," ujar Menteri Mu'ti, Selasa (28/7).

Ia menilai, ruang untuk mengembangkan olah rasa perlu terus diperluas, terutama di tengah perkembangan teknologi digital yang menghadirkan berbagai tantangan dalam kehidupan bermasyarakat. Sastra menjadi salah satu media yang dapat membantu peserta didik mengekspresikan gagasan, imajinasi, dan perasaannya melalui bahasa yang santun sekaligus membangun karakter.

Menurut Mendikdasmen, perkembangan teknologi tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan bagi tumbuhnya minat terhadap sastra. Sebaliknya, ruang digital dapat dimanfaatkan sebagai media baru bagi generasi muda untuk berkarya dan memperluas ekosistem literasi.

"Kita ke depan perlu memikirkan _digital poetry_ atau puisi-puisi digital. Kita punya Rumah Pendidikan yang bisa diisi oleh anak-anak dan guru dengan berbagai karya, termasuk karya sastra puisi. Selainp0 itu, kita juga memiliki Majalah Literasi yang diterbitkan secara rutin oleh kementerian," katanya.

Ia menjelaskan bahwa penguatan literasi melalui sastra juga menjadi bagian dari implementasi kebijakan Pembelajaran Mendalam yang tengah dikembangkan Kemendikdasmen. Dalam pendekatan tersebut, materi pembelajaran disusun lebih fokus, sedangkan peserta didik didorong memperkaya pemahaman melalui beragam konteks dan pengalaman belajar.

Salah satu bentuk implementasinya ialah pemberian tugas yang tidak lagi hanya berorientasi pada penyelesaian soal, tetapi juga mendorong peserta didik membaca dan menulis. Melalui cara tersebut, literasi diharapkan tumbuh sebagai kebiasaan belajar sekaligus sarana membangun kreativitas dan daya pikir.