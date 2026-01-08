Mendikdasmen Bersama Ratusan Murid Garut Deklarasikan Gerakan Rukun Sama Teman

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), terus bergerak menyosialisasikan Gerakan Rukun Sama Teman kepada seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, bersama ratusan murid di SMPN 1 Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mendeklarasikan Gerakan Rukun Sama Teman, Kamis (8/1/2026).

Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan, pendidikan nasional bertujuan membangun generasi bangsa yang unggul, membentuk sumber daya manusia hebat, dan generasi muda yang kuat.

"Jadilah generasi muda yang serba tau, generasi serba bisa, serta generasi rendah hati dan berakhlak mulia, guna membangun kemajuan untuk Garut dan Indonesia," ungkap Mendikdasmen, Abdul Mu'ti, di Garut, Kamis (8/1).

Untuk menjadi tiga generasi tersebut, Menteri Mu'ti mengungkapkan para murid harus memulai hari dari sebuah pembiasaan dan budaya yang baik.

Salah satunya, yaitu dengan melakukan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, di rumah, sekolah, maupun lingkungan sosial masyarakat.

"Dari tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, semoga anak-anak Indonesia memiliki mental yang sehat dan raga kuat. Jadikan ilmu sebagai modal utama untuk menjalani hari, dengan ilmu semua menjadi mudah, dengan seni semua menjadi indah, dan dengan akhlak semua menjadi mulia," ucap Menteri Mu'ti.

Sementara itu, Wakil Bupati Garut, Putri Karlina memberikan apresiasi tinggi terhadap jajaran Kemendikdasmen yang hadir di Garut untuk menyosialisasikan Gerakan Rukun Sama Teman.