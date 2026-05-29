Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Mendikdasmen Dukung Sekolah Terintegrasi YPPK Santo Fransiskus Manimeri Memperluas Akses Pendidikan

Jumat, 29 Mei 2026 – 22:00 WIB
Mendikdasmen Dukung Sekolah Terintegrasi YPPK Santo Fransiskus Manimeri Memperluas Akses Pendidikan - JPNN.COM
Mendikdasmen Abdul Mu'ti mendukung sekolah terintegrasi YPPK Santo Fransiskus Manimeri perluas akses pendidikan di Teluk Bintuni. Foto: Humas Kemendikdasmen

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mendukung sekolah terintegrasi YPPK Santo Fransiskus Manimeri memperluas akses pendidikan di Teluk Bintuni, Papua Barat.

Mu’ti menyampaikan dukungan itu saat kunjungan kerja ke Kabupaten Teluk Bintuni, guna meninjau langsung persiapan pembangunan Sekolah Terintegrasi YPPK Santo Fransiskus Manimeri, Jumat (29/5). 

“Sekolah terintegrasi ini merupakan bagian dari memperluas akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas, khususnya di wilayah Papua," kata dia.

Baca Juga:

Dia memastikan bahwa pemerintah terus mendorong revitalisasi dan pengembangan satuan pendidikan agar anak-anak di Papua memiliki kesempatan belajar yang sama dengan di daerah lain. Dia pun berharap pembangunan sekolah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA di lokasi ini dapat direalisasikan pada 2026.

Sekolah yang direncanakan berdiri di atas lahan seluas delapan hektare itu dirancang menjadi kawasan pendidikan terpadu yang mencakup jenjang SD, SMP, SMA, lengkap dengan fasilitas asrama dan sarana pendukung pembelajaran lainnya.

Kehadiran sekolah ini diharapkan menjadi jawaban atas tantangan pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak asli Papua, khususnya yang berasal dari distrik terpencil dan wilayah dengan keterbatasan transportasi. 

Baca Juga:

Mu’ti menambahkan pengembangan Sekolah Terintegrasi YPPK Santo Fransiskus Manimeri tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan kualitas penyiapan generasi muda yang memiliki daya saing dan tetap berakar pada nilai-nilai budaya lokal. 

Ketua Pengurus Sekolah Wilayah Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Wilayah Teluk Bintuni Pius Matomri menyampaikan apresiasi atas kunjungan Mendikdasmen Abdul Mu’ti, yang dinilai menjadi semangat baru bagi pengembangan pendidikan di Teluk Bintuni. 

Mendikdasmen Abdul Mu’ti mendukung sekolah terintegrasi YPPK Santo Fransiskus Manimeri memperluas akses pendidikan di Teluk Bintuni, Papua Barat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mendikdasmen  Sekolah Terintegrasi  akses pendidikan  Papua Barat  Teluk Bintuni 
BERITA MENDIKDASMEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp