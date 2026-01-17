Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Mendikdasmen Inginkan Semua Sekolah Bagus, Kompetensi Guru Meningkat

Sabtu, 17 Januari 2026 – 17:28 WIB
Mendikdasmen Abdul Mu'ti saat peresmian revitalisasi 10 gedung sekolah jenjang SD, SMP, SMA dan SMK yang berpusat di SMAK 1 Muhammadiyah Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (16/1). Foto Humas Kemendikdasmen

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menginginkan semua sekolah bagus, kompetensi guru juga meningkat.

Pemerintah pun terus memperkuat revitalisasi satuan pendidikan dengan menghadirkan sekolah yang layak, aman, dan mendukung proses belajar yang berkualitas.

Komitmen tersebut ditandai dengan peresmian revitalisasi 10 gedung sekolah jenjang SD, SMP, SMA dan SMK yang berpusat di SMAK 1 Muhammadiyah Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (16/1).

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan Revitalisasi Satuan Pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mengembirakan, bermakna dan memanusiakan murid.

"Pendidikan itu fondasi peradaban. Oleh karena itu, kami perbaiki pendidikan dari hulunya yakni revitalisasi gedung sekolah, digitalisasi, pelatihan guru dan pembelajaran yang mendalam, menggembirakan serta memanusiakan murid. Inilah ikhtiar bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” tuturnya.

Pada 2025, Kemendikdasmen menargetkan revitalisasi 16.171 sekolah di berbagai daerah. Sementara itu, anggaran tahun 2026 telah dialokasikan untuk melanjutkan revitalisasi 11 ribu sekolah berikutnya.

Program revitalisasi mencakup perbaikan laboratorium, ruang praktik siswa, fasilitas sanitasi (toilet), Unit Kesehatan Siswa (UKS) serta sarana pendukung lainnya agar sekolah menjadi ruang belajar yang aman dan menyenangkan.

Selain penguatan infrastruktur fisik, Kemendikdasmen juga mendorong digitalisasi pembelajaran dan peningkatan kapasitas guru. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan 288.186 unit Papan Interaktif Digital serta pengembangan laboratorium virtual.

