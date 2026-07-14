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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Mendikdasmen Minta Anak Pelaku Teror Bom SD di Jaksel Dijaga, Jangan Jadi Korban Bully

Selasa, 14 Juli 2026 – 09:41 WIB
Mendikdasmen Minta Anak Pelaku Teror Bom SD di Jaksel Dijaga, Jangan Jadi Korban Bully - JPNN.COM
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan anak tersangka dari pelaku teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jakarta Selatan harus dijaga. Foto: Elvi R/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan anak tersangka dari pelaku teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jakarta Selatan harus dijaga.

Adapun dari informasi yang diperoleh, anak pelaku teror bom tersebut merupakan murid di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi.

Mu'ti khawatir sang anak mengalami trauma dan mendapatkan perundungan di sekolah.

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"Saya minta ini supaya anak dijaga betul," ujar Muti di SDN Srengseng Sawah 15, Jakarta, Selasa (14/7).

Abdul Mu'ti juga mengimbau kepada para orang tua murid dan siswa untuk tidak memberikan informasi yang berkaitan dengan tindakan tersangka kepada si anak.

"Saya menyampaikan supaya tidak ada satu pun untuk menginformasikan ini (soal teror bom) kepada anaknya," tegas dia.

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Mu'ti juga memantau dan berdialog langsung jalannya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SD tersebut. 

"Mereka sudah semangat untuk kembali belajar. Anak-anak gembira tidak ada ketakutanan sama sekali ini sesuai dengan kebijakan MPLS yang ramah," ungkap dia.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan anak tersangka dari pelaku teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jakarta Selatan harus dijaga.

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TAGS   Polisi  Mendikdasmen  teror bom  Abdul Mu'ti  SD 
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