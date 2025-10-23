Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Mendikdasmen: Murid TK Dapat Dana PIP, Bahasa Inggris Wajib di SD

Kamis, 23 Oktober 2025 – 03:54 WIB
Mendikdasmen: Murid TK Dapat Dana PIP, Bahasa Inggris Wajib di SD - JPNN.COM
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyerahkan buku capaian kinerja setahun Kemendikdasmen kepada Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto dok. Fortadik

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasnen) Abdul Mu'ti mengumumkan mulai tahun 2026, murid-murid Taman Kanak-kanak (TK) mendapatkan dana PIP (program Indonesia pintar).

Pemberian dana PIP ini sejalan dengan program pemerintah yang mencanangkan wajib belajar 13 tahun.

"Wajib belajar 13 tahun ini dimulai dari jenjang TK satu tahun dilanjutkan pendidikan dasar dan menengah 12 tahun," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti dalam taklimat media di Jakarta, Rabu (22/10).

Baca Juga:

Menteri Mu'ti mengungkapkan, sebelumnya, yang mendapatkan dana PIP hanya jenjang sekolah dasar hingga menengah. Namun, di era pemerintahan Prabowo-Gibran, anak TK juga dapat. Kemendikdasmen mengusulkan dana PIP TK sebesar Rp 450 ribu per anak per tahun.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Mu'ti juga menegaskan, bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib (mapel) di jenjang sekolah dasar (SD).

"Mapel bahasa Inggris akan diberikan mulai kelas 3 SD dan diberlakukan tahun 2027,* tegasnya.

Baca Juga:

Saat ini, lanjutnya, Kemendikdasmen tengah menyiapkan tenaga pendidik yang akan mengajar bahasa Inggris. Diutamakan adalah guru wali kelas di sekolah yang tidak ada guru bahasa Inggrisnya.

Nantinya, para guru wali kelas yang bukan pengajar bahasa Inggris ini akan diberikan pelatihan.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengumumkan mulai 2026 murid TK dapat dana PIP, bahasa Inggris wajib di SD 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dana PIP  bahasa Inggris  Siswa TK  Sekolah Dasar  Mendikdasmen 
BERITA DANA PIP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp