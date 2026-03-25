Mendikdasmen Siapkan Surat Edaran Pembelajaran di Masa Krisis Global, Bukan Daring?

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti akan menerbitkan surat edaran tentang pembelajaran di masa krisis global.

SE Mendikdasmen bakal diterbitkan secepatnya, mengingat pembelajaran siswa dimulai 30 Maret mendatang.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan, sesuai hasil rapat lintas kementerian dan pernyataan pers Menko PMK Pratikno pada 23 Maret, pembelajaran di sekolah dilaksanakan sebagaimana biasa dengan pertimbangan akademik dan penguatan pendidikan karakter.

"Jadi, siswa belajar seperti biasa, bukan belajar daring," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti dalam pesan singkatnya, Rabu (25/3).

Dia menambahkan, penjelasan lebih lanjut akan disampaikan dalam SE Mendikdasmen.

Sebelumnya, Menko PMK Pratikno menegaskan ulang arahan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Jumat (13/3), bahwa situasi krisis global justru harus dijadikan momentum untuk mendorong percepatan agenda transformasi nasional.

Menko PMK menjelaskan, selain swasembada pangan dan swasembada energi, Presiden Prabowo sangat fokus pada peningkatan kualitas SDM Indonesia, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.

Khusus di bidang pendidikan, sesuai hasil koordinasi dengan Mendikdasmen dan Menteri Agama Nassarudin Umar, Menko PMK menyampaikan tentang pentingnya menjamin proses pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa.