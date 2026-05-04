Mendikdasmen Sukses Percepat Sertifikasi Guru, P2G Memuji, Sentil Wacana Penutupan Prodi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti sukses mempercepat sertifikasi guru. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) beri pujian atas keberhasilan Mendikdasmen Mu'ti.

P2G mengapresiasi Kemdikdasmen dalam satu tahun terakhir mampu mengakselerasi pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan bagi guru.

Koordinator nasional P2G Satriwan Salim mengatakan, prosentase guru yang memiliki sertifikat pendidik naik dari 1,9 juta dan sekarang sudah sekitar 2,7 juta orang.

Jadi, ada kenaikan dari semula 65% menjadi 92%, kurang lebih 800 ribu guru sudah mengikuti PPG Dalam Jabatan selama setahun kepemimpinan Abdul Mu'ti.

“Kemajuan tersebut patut kita syukuri dan apresiasi atas kepemimpinan Pak Abdul Muti, jajaran Kemdikdasmen berhasil mengakselerasi, merelaksasi aturan administrasi dan proses PPG Dalam Jabatan yang sebelumnya sangat sulit, antrenya lama seperti antrean haji," tutur Satriwan, Senin (4/5).

Dengan meraih sertifikat pendidik, lanjutnya, guru akan mendapat tunjangan profesi, kesejahteraan bertambah, dan kompetensinya hendaknya meningkat.

Sementara itu, wacana Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk mengevaluasi bahkan menutup program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri merupakan rencana kebijakan prematur dan salah diagnosis.

Kepala Litbang Pendidikan P2G, Feriyansyah menegaskan, persoalan utama pendidikan tinggi nasional bukan pada banyaknya program studi, melainkan pada kegagalan negara membangun sinkronisasi antara tata kelola pendidikan tinggi, distribusi mahasiswa, dan kesiapan ekosistem industri nasional.