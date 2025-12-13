Mendikdasmen: UMJ Harus Memberi Kontribusi Nyata bagi Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa usia 70 tahun UMJ bukanlah fase kemunduran, melainkan masa kematangan institusi. Hal ini ia sampaikan saat acara Puncak Milad ke-70 Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Kegiatan yang mengusung tema "Menggerakkan Peradaban, Mencerahkan Bangsa: Sinergi, Kolaborasi, Kontribusi” ini berlangsung khidmat dan dilaksanakan Senin (15/12) di Auditorium K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A., Gedung Cendekia UMJ.

“Usia 70 tahun ini bukan masa senja, tetapi fase kekuatan dan kematangan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi peradaban,” ujarnya.

Baca Juga: Rektor UMJ Tegaskan Pendidikan Berdampak dan Berkelanjutan di Wisuda 2025

Dia menekankan bahwa pembangunan peradaban harus berpijak pada sinergi, kolaborasi, dan kontribusi nyata, dengan pendidikan sebagai instrumen strategisnya.

“Pendidikan tidak boleh hanya menyiapkan lulusan agar mampu mengikuti perubahan, tetapi harus melampaui dan mengelola perubahan itu sendiri,” tegas Ketua Badan Pembina Harian (BPH) UMJ ini.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini menjelaskan bahwa peradaban yang kuat dibangun diatas empat fondasi utama, yakni keimanan, keilmuan, seni atau estetika, serta moralitas.

“Iman tanpa ilmu akan melahirkan kelemahan, sementara ilmu tanpa iman akan menimbulkan persoalan. Keduanya harus berjalan beriringan, diperkaya dengan imajinasi, kreativitas, dan keberanian berinovasi,” ujarnya.

Menurutnya, seni dan estetika berperan penting dalam membangun daya cipta, sedangkan akhlak menjadi penopang utama agar kemajuan tidak kehilangan arah. Dalam konteks pendidikan tinggi, dia menegaskan bahwa perguruan tinggi harus mampu menciptakan kemandirian, membuka lapangan kerja, serta menghadirkan solusi konkret bagi kebutuhan masyarakat.