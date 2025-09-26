Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Mendiktisaintek: Perguruan Tinggi Harus Paling Ambisius, Warek Bidang Kerja Sama Terdepan

Jumat, 26 September 2025 – 14:03 WIB
Mendiktisaintek: Perguruan Tinggi Harus Paling Ambisius, Warek Bidang Kerja Sama Terdepan - JPNN.COM
Mendiktisaintek Brian Yuliarto. Foto Humas Kemdiktisaintek

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan perguruan tinggi harus paling ambisius di antara komponen bangsa lainnya.

Menteri Brian pun menegaskan pentingnya ambisi besar bangsa Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) menuju status negara berpendapatan tinggi dengan target GDP per kapita USD 15.000. 

Untuk mencapai hal tersebut, perguruan tinggi diharapkan menjadi penggerak yang melahirkan inovasi, riset, dan kerja sama yang relevan dengan kebutuhan industri.

Baca Juga:

“Perguruan tinggi harus menjadi yang paling ambisius di antara komponen bangsa lainnya," kata Mendiktisaintek, Jumat (26/9).

Jika kampus pesimistis, lanjutnya, maka masyarakat akan lebih pesimistis. Oleh karena itu, wakil rektor bidang kerja sama harus berada di garda terdepan, aktif membangun jejaring dengan industri, pemda, hingga lainnya.

Selain itu, Mendiktisaintek mendorong sistem pendanaan riset berbasis royalti, bukan hanya paten semata.

Baca Juga:

Dengan demikian, hasil penelitian bisa diadopsi industri dan memberikan keuntungan berkelanjutan bagi peneliti maupun kampus. 

Menteri Brian juga menekankan bahwa tradisi kampus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sudah terbukti di banyak negara, seperti Jepang, Tiongkok, hingga Prancis. 

Mendiktisaintek Brian Yuliarto menegaskan perguruan tinggi harus paling ambisius, warek bidang kerja sama berperan penting

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Perguruan Tinggi  Mendiktisaintek  Brian Yuliarto  Pendidikan tinggi 
BERITA PERGURUAN TINGGI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp