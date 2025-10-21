Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Mendiktisaintek Ungkap 3 Fokus Utama Program Riset Prioritas 2026

Selasa, 21 Oktober 2025 – 22:28 WIB
Mendiktisaintek Ungkap 3 Fokus Utama Program Riset Prioritas 2026
Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengungkapkan tiga fokus utama Program Riset Prioritas 2026. Foto Humas Kemdiktisaintek

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) meluncurkan Program Riset Prioritas Tahun Anggaran 2026.

Program ini merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk memperkuat ekosistem riset nasional yang kompetitif, kolaboratif, dan berdampak langsung bagi kemajuan masyarakat. 

"Melalui program ini, pemerintah berkomitmen mewujudkan kemandirian ilmu pengetahuan dan inovasi berbasis kebutuhan bangsa," kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Auditorium Graha Diktisaintek, Jakarta, Selasa (21/10).

Dalam arahannya, Menteri Brian menegaskan pentingnya sinergi antara akademisi, pemerintah, dan dunia industri untuk memastikan riset berjalan efektif dan berdampak. 

“Pemerintah berkomitmen menciptakan ekosistem riset yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Kolaborasi menjadi kunci agar hasil penelitian tidak berhenti di meja laboratorium, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” kata Prof. Brian Yuliarto.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan (Risbang) M. Fauzan Adziman menekankan bahwa riset harus menjadi budaya akademik yang berkelanjutan, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif.

“Riset adalah kontribusi kita untuk kemanusiaan dan kemajuan bangsa. Setiap penelitian harus melahirkan inovasi yang relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, Program Riset Prioritas 2026 difokuskan pada tiga pilar utama, yang mencakup Bina Talenta, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Hilirisasi Riset. Ketiga pilar ini dirancang untuk membangun ekosistem riset yang terpadu, mulai dari penguatan kapasitas sumber daya manusia peneliti, pengembangan kualitas dan relevansi penelitian serta pengabdian masyarakat, hingga pemanfaatan hasil riset melalui hilirisasi dan inovasi berbasis kebutuhan nasional.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengungkapkan tiga fokus utama Program Riset Prioritas 2026

