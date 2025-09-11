Mendorong Inovasi Industri Polimer, Pamerindo-HPI Luncurkan Sub-Show Plastic Material & Chemical

jpnn.com - JAKARTA - Pamerindo Indonesia dan Himpunan Polimer Indonesia (HPI) mengumumkan peluncuran sub-show baru bertajuk "Plastic Material & Chemical". Sub-show itu dirancang untuk memperkuat riset, pengembangan material, serta memperluas akses pasar bagi industri plastik dan polimer di tingkat nasional.

Peluncuran sub-show ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara kedua belah pihak, yang menandai komitmen bersama memajukan sektor strategis itu. Kerja sama ini diharapkan menciptakan sinergi positif antara pelaku industri, peneliti dan pembuat kebijakan.

Portfolio Director PT Pamerindo Indonesia Meysia Stephannie menjelaskan kehadiran sub-show baru ini akan menjadi bagian integral dari pameran Plastics & Rubber Indonesia 2025, yang dijadwalkan November 2025 di Jakarta. Menurut Meysia, relevansi sub-show ini makin meningkat, mengingat proyeksi ekspor plastik Indonesia yang diperkirakan akan mencapai angka USD 3,1 miliar pada 2028.

"Plastic Material & Chemical membuka ruang kolaboratif untuk mendorong riset, inovasi, dan pasar ekspor industri plastik Indonesia. Dengan dukungan HPI, kami ingin membangun ekosistem yang kompetitif sekaligus berorientasi pada keberlanjutan," kata Meysia di Jakarta baru-baru ini.

Melalui kolaborasi Pamerindo Indonesia dan HPI, sub-show ini juga akan menghadirkan Polymer Innovations Award. Penghargaan ini bagian dari bentuk apresiasi bagi inovasi di industri, sekaligus dorongan menuju praktik industri yang lebih berkelanjutan. Dengan format baru ini, Plastics & Rubber Indonesia kian menegaskan posisinya sebagai pameran internasional terbesar di sektor mesin dan pengolahan material plastik dan karet.

Hal tersebut menunjukkan komitmen untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan industri. "Kami berharap kehadiran sub-show ini menjadi katalis kemandirian industri nasional, mempercepat adopsi material inovatif ramah lingkungan, sekaligus membuka peluang pasar baru," tutur Meysia. "Lebih dari sekadar menambah bobot pameran, Plastic Material & Chemical diharapkan menjadi penggerak utama inovasi, keberlanjutan, dan pertumbuhan jangka panjang industri plastik Indonesia," imbuhnya.

Sebagai salah satu sektor strategis, industri plastik dan polimer memiliki peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia terus menunjukkan peningkatan signifikan. Pada Kuartal II-2025, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia tercatat 18,67 persen.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan dari sebelumnya 18,52 persen secara year-on-year, mengindikasikan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan peningkatan kontribusi tersebut, proyeksi konsumsi domestik produk plastik juga menunjukkan tren positif.