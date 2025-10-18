Mendukung Masa Depan Atlet, Kemenpora Gelar Pembinaan & Pengembangan Olahraga Profesional

jpnn.com - BANDUNG - Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Raden Isnanta menekankan pentingnya para atlet profesional memproyeksikan masa depan dan kariernya, termasuk dalam pengembangan finansial.

Deputi Isnanta menyampaikan itu saat membuka kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional bertema Performa Cemerlang, Masa Depan Gemilang pada 6-8 Agustus 2025 di Hotel de Java, Bandung, Jawa Barat.

Kegiatan itu digelar sebagai upaya Kemenpora untuk terus memperkuat industri olahraga nasional, dengan mendukung para atlet profesional berwirausaha di masa depan.

“Silahkan rekan-rekan menyiapkan dirinya termasuk kariernya, (apa yang dilakukan) setelah masa atlet profesional ini. Banyak profesi bidang olahraga ataupun non-olahraga yang bisa ditekuni,” katanya.

Isnanta mengatakan industri olahraga dipandang sebagai sektor yang menjanjikan, tidak hanya dalam hal prestasi, tetapi juga sebagai peluang karier jangka panjang bagi para atlet. Dengan bekal pengalaman dan jaringan yang luas, para atlet memiliki potensi besar untuk berkiprah di berbagai bidang usaha industri olahraga.

Dia mencontohkan industri olahraga seperti pelatihan fisik, pengelolaan sarana dan prasarana, jasa olahraga, termasuk menjadi EO (Event Organizer) yang bisa menjahit event olahraga dengan pariwisata.

Deputi Isnanta pun meyakini bahwa industri olahraga yang bertumbuh didukung sumber daya manusia yang memahami, bahkan praktisi, maka perkembangannya akan lebih maksimal. Tidak hanya dari segi profit, tetapi juga bagi perkembangan atlet produktif yang dilibatkan.

Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri bidang Hubungan Antar-Lembaga Raden Slamet Santoso mendukung para atlet untuk turut berkontribusi aktif di dalam pengembangan industri olahraga hingga menjadi tempat bernaung yang kuat.