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Menegangkan! Italia Tumbang, Brasil ke Final VNL 2026 Wanita

Sabtu, 25 Juli 2026 – 17:38 WIB
Menegangkan! Italia Tumbang, Brasil ke Final VNL 2026 Wanita - JPNN.COM
Bintang Brasil Ana Cristina melepaskan smes ke daerah Italia pada semifinal VNL 2026. Foto: volleyballworld

jpnn.com - MACAO – Duel sengit Brasil vs Italia di semifinal Volleyball Nations League atau VNL 2026 Wanita berakhir setelah full set alias lima set.

Laga di East Asian Games Dome, Macao, Sabtu (25/7) sore WIB itu dimenangi Brasil 3-2.

Italia si petahana VNL kalah 25-21, 21-25, 24-26, 25-21, 12-15.

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Kedua tim yang merupakan peringkat satu dunia (Italia) dan kedua itu, sama-sama tampil tegang, yang membuat jalannya laga menjadi imbang menegangkan.

Italia yang sempat tertinggal empat-lima angka di set ke-5, sempat menunjukkan kebangkitan hingga menyamakan kedudukan 11-11.

Brasil lalu kembali melaju dan akhirnya memenangi pertandingan.

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Outside hitter Brasil Ana Cristina menjadi top skor dengan 23 poin.

"Kami sangat senang bisa mengalahkan tim seperti Italia. Namun, kami sepakat, masih ada satu pertandingan yang membutuhkan konsentrasi," ujar outside hitter Brasil Julia Bergmann kepada awak VBTV seusai pertandingan.  

Brasil akan menghadapi siapa nih di final VNL 2026 Wanita. China atau Turki, ya?

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TAGS   VNL 2026  Brasil  final VNL 2026  China Vs Turki  VNL 
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