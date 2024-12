Menekraf Gandeng Maskapai Penerbangan untuk Majukan Ekonomi Kreatif Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ekonomi kreatif menandatangani MoU kerja sama dengan PT. Garuda Indonesia di Gedung Sapta Pesona, Jakarta (17/12).

Kerja sama ini untuk menguatkan ekosistem ekonomi kreatif melalui pendukungan kekayaan intelektual lokal.

Kesepahaman bersama ini meliputi pertukaran atau pemanfaatan data dan informasi, pengembangan pemasaran ekonomi kreatif, kerja sama penyediaan layanan penerbangan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Lalu kerja sama pemanfaatan media promosi bidang ekonomi kreatif melalui media aset milik pihak kedua sesuai dengan kesepakatan para pihak, kerja sama atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

“Dengan bangga dan bahagia, pada hari ini kita menandatangani Kesepahaman Bersama antara Kementerian Ekonomi Kreatif dan PT Garuda Indonesia. Kolaborasi ini menjadi kunci pengembangan ekosistem Ekraf, termasuk dalam hal meningkatkan daya saing kekayaan intelektual lokal melalui sistem pemasaran,” ujar Riefky.

Oleh karena itu, dia mengucapkan terima kasih kepada PT Garuda Indonesia yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pelaku ekonomi kreatif, terutama juga untuk mempromosikan IP lokal.

“Tentu harapannya, ekonomi kreatif yang diharapkan oleh Bapak Presiden kita menjadi the new engine of growth atau mesin ekonomi kreatif baru nasional, ini benar-benar bisa terwujud salah satunya dengan kesepahaman yang kami tandatangani hari ini. Jadi, ke depan akan banyak kolaborasi-kolaborasi juga untuk mempromosikan IP-IP lokal Indonesia melalui kerja sama ini,” jelas dia.

“Jadi kami ucapkan terima kasih kepada bapak Dirut dan jajarannya. MoU ini merupakan awal dari banyak kerja sama antara Ekraf dan Garuda, di mana kami mulai dengan livery, dan banyak hal lainnya, jadi stay tune saja ya,” tandas dia. (tan/jpnn)