Nasional - Humaniora

Menerapkan Konsep Zero Waste, SPPG Jimmy Hantu Olah Limbah MBG Jadi Sumber Ekonomi

Rabu, 17 Desember 2025 – 15:37 WIB
Menerapkan Konsep Zero Waste, SPPG Jimmy Hantu Olah Limbah MBG Jadi Sumber Ekonomi - JPNN.COM
SPPG Jimmy Hantu mengolah limbah MBG menjadi pakan bebek. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com - BOGOR- Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jimmy Hantu menerapkan konsep zero waste atau bebas sampah dalam pengelolaan limbah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pendekatan ini mengubah limbah sisa makanan menjadi sumber daya bernilai ekonomi bagi ekosistem pertanian dan peternakan di sekitarnya.

Pendiri Jimmy Hantu Foundation Sujimin menjelaskan sisa bahan dari MBG dikelola secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

Menurut dia, limbah makanan justru memberikan keuntungan besar jika dikelola dengan sistem ekonomi sirkular.

“Sisa bahan dari MBG mulai dari lost-nya sampai waste-nya sangat beruntung sekali,” ujar Jimmy Hantu, panggilan akrab Sujimin, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/12).

Jimmy memberi contoh pengelolaan limbah sisa makanan yang mengandung lemak. Limbah tersebut langsung dimanfaatkan sebagai pakan ternak untuk berbagai jenis unggas yang dipeliharanya.

“Limbah makanan juga enak lagi, yang mengandung lemak saya kasihkan ke ayam, saya kasihkan ke bebek, entok, kalkun, dan sebagainya,” ungkap Jimmy. 

Tidak hanya itu, kotoran atau sisa pakan dari unggas tersebut diolah kembali menjadi pupuk.

Dengan menerapkan konsep zero waste, SPPG Jimmy Hantu punya cara kreatif mengolah limbah MBG menjadi sumber ekonomi,

