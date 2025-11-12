Mengadu ke Istana, TAJI Desak Presiden Intervensi Seleksi BPJS

jpnn.com, JAKARTA - Tim Advokasi Jamsos Indonesia (TAJI) secara resmi mengirimkan laporan pengaduan kepada Presiden RI Prabowo Subianto pada 3 November 2025.

Mereka mendesak pembubaran Panitia Seleksi (Pansel) Direksi dan Dewan Pengawas BPJS dan membatalkan seluruh hasil seleksi yang telah berjalan.

Laporan bernomor 007/EXT/LAPDU/TAJI/XI/2025 perihal "Laporan Pengaduan & Permohonan Menyelamatkan Jamsos Indonesia" ini menuding proses yang ada cacat hukum, tidak kredibel, dan sarat konflik kepentingan.

TAJI merupakan aliansi yang terdiri atas Indonesian Audit Watch (IAW), Forum Peserta Jamsos (FP Jamsos), dan BPJS Watch.

Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus, dan Koordinator BPJS Watch Indra Munaswar menyoroti aspek formal pembentukan Pansel.

Pansel yang dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 104/P 2025 dinilai melanggar Pasal 11 huruf a Perpres No 81 Tahun 2015.

"Struktur dan personil Pansel BPJS yang ada saat ini adalah Pansel yang jauh dari esensi Keppres itu sendiri. Penetapan Keppres sesuai perundangan seharusnya dilakukan paling lambat pada tanggal 19 September 2025, namun sayangnya tenggat itu baru ditetapkan 6 Oktober 2025," ujar Sitorus.

Selain itu, publik juga menilai bahwa pembentukan Pansel dinilai melangkahi mandat Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang seharusnya menyusun susunan personalia Pansel. Polemik ini belum tuntas oleh para pemangku kepentingan. Kondisi itu ideal untuk dibenahi.