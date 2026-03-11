Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Mengadu ke Komisi X, Warga Keluhkan Putusan yang Belum Dieksekusi UNSOED

Rabu, 11 Maret 2026 – 21:02 WIB
Mengadu ke Komisi X, Warga Keluhkan Putusan yang Belum Dieksekusi UNSOED - JPNN.COM
Pengacara FX Untung Gunawan, pemilik sah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02158 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3). Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - FX Untung Gunawan, pemilik sah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02158 di kawasan Bancarkembar, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas membuat aduan ke Komisi X DPR RI.

Untung membuat aduan dengan diwakilkan pengacaranya, Andy Wiyanto yang datang ke kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3).

Andy mengatakan aduan kliennya berkaitan sengketa akses jalan warga dengan Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED).

Baca Juga:

"Persoalan ini bukan sekadar sengketa lahan, tetapi menyangkut komitmen institusi negara terhadap supremasi hukum," kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu ini. 

Andy menuturkan sengketa akses jalan antara warga dan UNSOED sudah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah) pada 2021.

Menurut Andi, putusan pengadilan sudah memerintahkan UNSOED membuka akses jalan satu jurusan menuju tanah milik Untung.

Baca Juga:

Namun, kata dia, tanah milik Untung tidak memiliki akses jalan akibat terhalang area milik negara di lingkungan kampus UNSOED.

"Putusan pengadilan sudah jelas dan inkrah, tetapi hingga kini tidak dilaksanakan,” ujarnya.

Warga pemilik lahan di Jawa Tengah (Jateng) berharap Komisi X DPR RI bisa berperan menyelesaikan persoalan sengketa lahan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Komisi X DPR  Unsoed  Keluhan Warga  Sengketa Tanah  DPR RI 
BERITA KOMISI X DPR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp