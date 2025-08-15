Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Mengaku Anggota Polri, Pria di Bandung Berurusan dengan Polisi

Jumat, 15 Agustus 2025 – 15:22 WIB
Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Seorang pria bernama Tommy alias T ditangkap polisi di wilayah Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat, karena mengaku-ngaku sebagai anggota Polri. Tommy ditangkap setelah polisi menerima laporan dari masyarakat.

Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono mengatakan bahwa anggotanya masih melakukan pemeriksaan terhadap T untuk mengetahui motif dari pelaku.  "Sudah diamankan oleh Tim Prabu dan telah diserahkan ke Polsek. Sekarang sedang dimintai keterangan," kata Budi, Jumat (15/8).

Sementara itu, Budi juga mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendataan terkait apakah ada warga menjadi korban. "Nanti kami lihat apakah ada warga yang merasa dirugikan dengan perilaku tersebut. Apakah karena dia mengaku sebagai anggota Polri sudah ada yang dirugikan, kalau ada nanti kami proses," ungkapnya.

Kapolsek Rancasari Kompol Herman Junaidi mengatakan aksi Tommy menjadi polisi gadungan terungkap dari laporan masyarakat yang merasa resah. "Juga ada warga yang lapor kepada ketua RT bahwa suka ada perempuan keluar masuk rumah kontrakannya (T)," ungkap Herman.

Polisi menggerebek kediaman pelaku pada Minggu (10/8).  Hasilnya, polisi menemukan sejumlah atribut Polri, mulai dari baju dinas, baju Prabu, baju Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kopdarkamtibmas), borgol, hingga lencana anggota Polri.

"Kemudian ditemukan dompet lencana kewenangan Polri dan lencana kewenangan BNN, topi bertuliskan polisi dan borgol," paparnya. (mcr27/jpnn)

Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

