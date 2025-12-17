Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Mengaku Khilaf, DJ Panda Minta Maaf kepada Erika Carlina

Rabu, 17 Desember 2025 – 11:11 WIB
DJ Panda bersama tim kuasa hukumnya dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (16/12). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DJ Panda akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada selebritas Erika Carlina.

Hal tersebut diungkapkannya dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Selasa (16/12).

Pada kesempatan tersebut, DJ Panda menyampaikan permintaan maaf dan mengakui kesalahannya telah menyebarluaskan data pribadi Erika Carlina ke sebuah grup WhatsApp.

"Saya atas nama Giovanni Surya Saputra, memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak Erika Carlina. Karena saya telah khilaf menyebarluaskan data pribadi milik Erika ke grup WhatsApp," kata DJ Panda.

Pria berusia 27 tahun itu mengaku baru menyadari akibat dari tindakannya tersebut setelah melihat reaksi publik.

DJ Panda tidak menyangka hal tersebut menyebabkan Erika Carlina mendapatkan teror selama masa kehamilan.

"Saya baru menyadari dampak dari perbuatan saya tersebut ketika melihat reaksi publik setelah mengetahui rahasia kehamilan yang sebelumnya ditutupi oleh Erika. Hal tersebut ternyata berujung pada diterornya yang bersangkutan via DM selama masa kehamilannya," tuturnya.

Oleh sebab itu, DJ Panda mengaku menyesal atas perbuatan yang dilakukan.

