Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Mengaku Khilaf, Ridwan Kamil Sampaikan Permohonan Maaf

Rabu, 24 Desember 2025 – 03:03 WIB
Mengaku Khilaf, Ridwan Kamil Sampaikan Permohonan Maaf - JPNN.COM
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Ridwan Kamil akhirnya buka suara soal masalah yang dihadapi, salah satunya terkait proses perceraian dari Atalia Praratya.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang terdampak masalah pribadinya.

"Dari hati saya yang terdalam, dengan ini saya menghaturkan permohonan maaf kepada semua pihak dan semua yang terdampak atas kegaduhan yang tidak seharusnya. Sekali lagi setulusnya saya mohon maaf," ungkap Ridwan Kamil, Selasa (23/12).

Baca Juga:

Mantan gubernur Jawa Barat itu mengakui banyak berbuat khilaf selama menikah dengan Atalia Praratya.

Oleh sebab itu, Ridwan Kamil pun mengucapkan permohonan maaf kepada anggota DPR tersebut.

"Saya mengakui selama 29 tahun pernikahan, saya banyak melakukan kekhilafan dan dosa kepada istri saya Atalia, sehingga perpisahan ini adalah hak beliau untuk bahagia dalam hidupnya tanpa ada saya di dalamnya. Permohonan maaf untuk Ibu Atalia dan teriring doa terbaik dari saya," jelasnya.

Baca Juga:

Kang Emil, sapaannya juga memohon maaf kepada sang ibunda atas kesalahan yang dilakukan.

Tidak ketinggalan, Ridwan Kamil juga meminta maaf kepada buah hati yang ikut terdampak.

Politikus Ridwan Kamil akhirnya buka suara soal masalah yang dihadapi, salah satunya terkait proses perceraian dari Atalia Praratya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ridwan Kamil  RK  Kang Emil  Atalia Praratya  Ridwan Kamil cerai 
BERITA RIDWAN KAMIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp