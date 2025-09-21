Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Mengaku Lakukan Facelift, Elma Theana Bercerita Begini

Minggu, 21 September 2025 – 04:32 WIB
Elma Theana saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (13/1). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Elma Theana tampil makin cantik dan lebih segar di usianya yang menginjak 50 tahun.

Secara terbuka, dia mengakui bahwa dirinya telah menjalani prosedur facelift. Elma Theana mengukapkan, itu merupakan keinginannya sejak lama.

"Iya, karena kan aku memang cita-cita dulu kalau umur 50 mau facelift. Jadi, walaupun telat di 51 ya enggak apa-apa," ujar Elma Theana di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru baru ini.

Dia menuturkan, keinginan itu sudah ada sejak dirinya menginjak usia 35 tahun.

Sebab sebagai seorang yang berprofesi di dunia entertainment, Elma Theana merasa harus menjaga penampilannya.

Kakak Sonny Septian itu khawatir akan dikomentari orang karena penampilannya yang mulai tampak menua.

"Mungkin karena dunianya masih di sini, masih di entertain, masih kadang-kadang aku kalau nonton film-film orang begitu yang seusia sama aku, aku berkaca begitu. 'Wah, umurnya sama nih', tetapi kok ini ya? Begitu," kata Elma Theana.

"Jadi, karena aku merasa melihat orang, 'eh, dia kok kayaknya enggak perawatan ya?' Jadi, aku takut dikomplain begitu. Takutnya, 'oh, Elma Theana sudah tua ya sekarang'," sambungnya.

TAGS   Elma Theana  operasi  facelift  perawatan wajah 
