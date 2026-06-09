Mengaku Polisi, 3 Pelaku Rampas Motor Warga, Kini Sudah Ditangkap
jpnn.com - BANDUNG - Polrestabes Bandung mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi di kawasan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/5) malam. Dalam kasus ini, para pelaku menggunakan modus mengaku sebagai anggota polisi untuk menakut-nakuti korbannya.
Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan peristiwa itu berawal saat korban Afrilliani dan Rizky Ramadhan tengah mengobrol di pinggir jalan depan Terminal Leuwipanjang.
Tiba-tiba kedua korban dihampiri tiga pria yang berboncengan menggunakan satu sepeda motor.
Mereka mengaku sebagai anggota polisi.
Para pelaku awalnya menakut-nakuti korban dengan alasan akan melakukan pemeriksaan narkoba.
“Para pelaku meminta korban untuk menyerahkan HP-nya dengan alasan akan memeriksa isi HP milik korban," kata Anton saat dikonfirmasi, Selasa (9/6).
Setelah menguasai ponsel korban, para pelaku membawa keduanya.
Alasan pelaku bahwa korban akan dibawa ke kantor polisi di wilayah Sukajadi.