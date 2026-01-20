Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Mengaku Polisi, Pria di Palembang Bawa Kabur Motor Ojek Online

Selasa, 20 Januari 2026 – 15:45 WIB
Mengaku Polisi, Pria di Palembang Bawa Kabur Motor Ojek Online - JPNN.COM
Ilustrasi penggelapan sepeda motor. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - PALEMBANG - Seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Herdi Gunawan (18), warga Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, diduga menjadi korban penggelapan.

Sepeda motor miliknya diduga dibawa kabur oleh penumpangnya yang mengaku sebagai anggota polisi.

Tak terima atas kejadian itu, korban pun melaporkan peristiwa tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang.

Baca Juga:

Korban di hadapan petugas bercerita bahwa peristiwa itu terjadi di Jalan Perumahan Ogan Permai, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumsel, Senin (19/1), sekitar pukul 15.00 WIB.

Berdasar keterangan pelapor, terlapor (masih dalam penyelidikan) merupakan penumpangnya.

Saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP), terlapor meminjam sepeda motor pelapor dengan alasan menjemput istri.

Baca Juga:

"Pelaku ini pinjam motor dengan alasan menjemput istrinya," ungkap Herdi, Selasa (20/1). 

Setelah pelapor meminjam sepeda motor, korban pun menunggu yang bersangkutan.

Mengaku polisi, seorang pria di Palembang bawa kabur sepeda motor milik pengemudi ojek online.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mengaku polisi  penggelapan  motor ojol  Palembang  Polisi  ojek online 
BERITA MENGAKU POLISI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp