JPNN.com - Entertainment - Gosip

Mengaku Salah, Denada Sampaikan Permohonan Maaf

Senin, 02 Februari 2026 – 20:20 WIB
Denada. Foto: Instagram/denadaindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada menyampaikan pernyataan resmi terkait polemik dengan Ressa Rossano.

Melalui video yang diunggah di Instagram, dia mengatakan bahwa Ressa Rossano memang anak kandungnya.

"Saya, Denada Tambunan, menyatakan bahwa Ressa Rossano adalah anak kandung saya," ungkap Denada, Senin (2/2).

Perempuan berusia 47 tahun itu lantas mengucapkan permohonan maaf kepada Ressa Rossano.

Sebab, Denada merasa bersalah karena tidak merawat Ressa Rossano dari bayi hingga dewasa.

Dia berasalan tidak bisa hidup bersama lantaran kondisi psikis waktu itu belum siap.

"Saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak," ucapnya.

Atas dasar itu, Denada menyadari dan mengakui kesalahan yang sudah diperbuat.

