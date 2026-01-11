Close Banner Apps JPNN.com
Mengamuk di Madura, PSIM Yogyakarta Duduk di Atas Persebaya

Minggu, 11 Januari 2026 – 06:55 WIB
Fahreza Sudin menyumbang gol untuk PSIM Yogyakarta pada laga melawan Madura United. Foto: psimjogja_official

jpnn.com - MADURA - Persebaya Surabaya harus rela berada di bawah PSIM Yogyakarta setelah melakoni 17 pertandingan alias setengah musim Super League.

Bajol Ijo -julukan Persebaya, tak lebih dari tiga jam merasakan duduk di anak tangga ke-6 klasemen.

PSIM menyalip, menggusur Persebaya ke posisi tujuh.

Itu setelah PSIM Yogyakarta mengamuk di kandang Madura United pada Sabtu (10/1) malam.

PSIM menang 3-0 dalam laga yang diwarnai tiga kartu merah itu, dua untuk tuan rumah.

Madura United dan PSIM Yogyakarta sama-sama tampil agresif, kaya peluang.

PSIM Yogyakarta lebih baik dari Persebaya Surabaya setelah 17 laga. Tak percaya? Sini deh...

