Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Mengandalkan Pemain Muda, Timnas Futsal Indonesia Pede Menang Lawan Brunei Darussalam

Senin, 06 April 2026 – 06:18 WIB
Mengandalkan Pemain Muda, Timnas Futsal Indonesia Pede Menang Lawan Brunei Darussalam - JPNN.COM
Skuad Timnas Indonesia saat berlatih di Nonthaburi Hall, Thailand, Minggu (5/4) menjelang melawan Brunei Darussalam pada ajang ASEAN Futsal Championship 2026. Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com, JAKARTA - Timnas futsal Indonesia dalam kondisi siap tempur menjelang laga perdana Grup B ajang ASEAN Futsal Championship 2026.

Pelatih Timnas Indonesia, Hector Souto mengungkapkan bahwa saat ini hal terpenting persiapannya yakni perihal adaptasi.

Wajar dari 14 nama yang dipanggil tercatat mereka hanya berlatih bersama dalam beberapa pekan menjelang ajang akbar futsal Asia Tenggara tersebut.

“Hal yang paling menantang adalah kami hanya memiliki lima sesi latihan.”

“Jadi, seperti yang bisa Anda lihat, dengan 10 jam latihan dan skuad pemain yang hampir seluruhnya baru, ini sangat menantang,” ujar pelatih asal Spanyol itu.

Hector percaya diri bisa membawa skuad Garuda melangkah jauh pada ajang ASEAN Futsal Championship 2026.

Wajar banyak penggemar yang khawatir mengingat komposisi pemain yang dibawa mayoritas wajah baru yang baru membela Timnas Indonesia pada event internasional.

"Ini adalah masalah terbesar kami (waktu), bukan kualitas para pemain itu sendiri.” 

Timnas futsal Indonesia dalam kondisi siap tempur menjelang laga perdana Grup B ajang ASEAN Futsal Championship 2026, Senin (6/5)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Futsal Indonesia  Indonesia vs Brunei Darussalam  ASEAN Futsal Championship 2026  Hector Souto 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp