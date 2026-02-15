Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Artikel - Opini

Mengapa 30.926 Anak Papua Harus Kubur Mimpi?

Oleh: Laurens Ikinia - Peneliti di Institute of Pacific Studies dan Dosen Hubungan Internasional UKI, Jakarta

Minggu, 15 Februari 2026 – 07:50 WIB
Mengapa 30.926 Anak Papua Harus Kubur Mimpi? - JPNN.COM
Peneliti di Institute of Pacific Studies dan Dosen Hubungan Internasional UKI, Jakarta Laurens Ikinia. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Di tengah hiruk-pikuk pembangunan infrastruktur dan otonomi khusus yang digadang-gadang membawa kemajuan bagi tanah Papua, terdapat sebuah ironi pahit yang mengintai masa depan generasi emas di Bumi Cenderawasih.

Data terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada tahun 2024 mengungkapkan sebuah fakta memprihatinkan: lebih dari tiga puluh ribu anak di Papua terpaksa mengubur mimpi mereka karena putus sekolah.

Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan potret nyata dari kompleksitas permasalahan pendidikan yang terus membelenggu provinsi-provinsi di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Baca Juga:

Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma merespons data ini dengan sebuah pernyataan tegas yang menggugah kesadaran kita bersama.

Ia menekankan bahwa keadaan ini sudah bukan lagi persoalan biasa, melainkan sebuah alarm darurat yang mengharuskan pemerintah pusat dan daerah untuk segera turun tangan dengan kebijakan yang konkret dan terukur.

Hak atas pendidikan yang layak, sebagaimana diamanatkan konstitusi, harus menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Baca Juga:

Berdasarkan data Kemendikdasmen, total terdapat 30.926 siswa dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dinyatakan putus sekolah di enam provinsi di tanah Papua.

Rincian data ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut bersifat merata dan tidak terpusat di satu wilayah saja.

Data terbaru dari Kemendikdasmen pada tahun 2024 menunjukkan 30.926 siswa dari jenjang SD hingga SMA di Papua terpaksa mengubur mimpi karena putus sekolah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Papua  Tanah Papua  anak Papua  Laurens Ikinia  Data terbaru 
BERITA PAPUA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp