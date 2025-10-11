Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Mengapa Honorer K2 Bisa Diangkat PPPK? Deputi Suharmen BKN Buka Fakta Mengejutkan

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 10:52 WIB
Mengapa Honorer K2 Bisa Diangkat PPPK? Deputi Suharmen BKN Buka Fakta Mengejutkan - JPNN.COM
Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN Suharmen. Ilustrasi Foto: Mesya/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Keberadaan honorer K2 bodong di DKI Jakarta yang diangkat PPPK 2024 bikin publik terhenyak.

Pasalnya, keberadaan lima honorer K2 bodong ini getol disuarakan Ketum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Fadlun Abdillah, bahkan masalah ini sudah dilaporkan ke Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta dan Inspektorat DKI Jakarta lengkap dengan data-datanya.

Menurut Fadlun, tujuan pelaporan tersebut agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak memanipulasi data honorer.

Baca Juga:

Honorer yang sejatinya non-K2 malah dimasukkan ke dalam database honorer K2 dan menerima afirmasi sehingga kini menyandang status ASN PPPK.

Selain itu, BKD juga diminta untuk membatalkan pengangkatan PPPK dari honorer K2 bodong.

Merespons hal tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN Suharmen mengatakan, yang bisa menjelaskan apakah honorer K2 atau bukan ialah basis data.

Baca Juga:

Data honorer K2 di BKN tidak pernah ditambah atau dikurangi sejak pendaftaran terakhir di tahun 2012. 

"Saya sudah minta staf untuk mengecek lima nama PPPK tersebut dan memang ada dalam database honorer K2 BKN," kata Deputi Suharmen kepada JPNN, Sabtu (11/10).

Mengapa honorer K2 bisa diangkat PPPK? Deputi Suharmen BKN buka fakta mengejutkan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   honorer K2 bodong  honorer K2  BKN  PPPK 
BERITA HONORER K2 BODONG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp