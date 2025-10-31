Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Mengapa Iuran BPJS Kesehatan Tak Dibayar Penuh oleh Negara? Begini Penjelasannya

Jumat, 31 Oktober 2025 – 21:06 WIB
Mengapa Iuran BPJS Kesehatan Tak Dibayar Penuh oleh Negara? Begini Penjelasannya - JPNN.COM
Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyan soal mengapa negara tidak menanggung seluruh iuran peserta JKN, simak penjelasannya. Foto: Dokumentasi BPJS Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Ada satu hal menarik yang sering ditanyakan netizen di tengah dinamika isu mengenai BPJS Kesehatan.

Pernyataan tersebut adalah mengapa negara tidak menanggung seluruh iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)?

Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menegaskan Program JKN merupakan jaminan sosial yang sumber dananya bukan berasal dari pajak (tax based), melainkan dari iuran yang dihimpun dari seluruh pesertanya (contribution based).

Baca Juga:

“Pendanaan Program JKN tidak diambil dari uang pajak, melainkan dari iuran peserta. Ada kontribusi iuran dari peserta dan pemberi kerja yang dikelola secara gotong royong untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh peserta JKN,” jelas Rizzky, Jumat (31/10).

Rizzky menjelaskan BPJS Kesehatan bukan badan sosial atau lembaga kemanusiaan, melainkan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program JKN dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Sebagai organisasi nirlaba, seluruh iuran peserta JKN yang masuk harus dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi peserta JKN.

Baca Juga:

Rizzky menegaskan negara telah menghadirkan BPJS Kesehatan sebagai pengelola Program JKN untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada penduduk Indonesia, agar saat sakit mereka tidak terbebani biaya berobat.

"Sebelum ada Program JKN, banyak masyarakat yang sakit tidak mampu berobat karena terkendala biaya. Dengan menjadi peserta JKN, kita dapat membantu yang sakit melalui iuran JKN yang dibayarkan setiap bulan,” ungkap Rizzky.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyan soal mengapa negara tidak menanggung seluruh iuran peserta JKN, begini penjelasannya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Iuran Bpjs Kesehatan  BPJS Kesehatan  Program JKN  Jaminan Kesehatan Nasional  peserta JKN  Rizzky Anugerah  JKN 
BERITA IURAN BPJS KESEHATAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp