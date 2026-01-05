Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Mengapa John Herdman Lebih Memilih Timnas Indonesia daripada Tawaran CONCACAF?

Senin, 05 Januari 2026 – 07:30 WIB
John Herdman saat diperkenalkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia, Sabtu (3/1). Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - PSSI membeberkan latar belakang keputusan John Herdman yang akhirnya memilih menukangi Timnas Indonesia meski mendapat sejumlah tawaran dari negara lain, termasuk kawasan CONCACAF.

Pilihan tersebut dinilai bukan keputusan biasa, melainkan lahir dari pertimbangan personal yang matang.

PSSI menilai Herdman melihat Indonesia sebagai tantangan yang berbeda dibanding opsi lain yang datang kepadanya.

Kesempatan untuk terlibat dalam pembangunan sepak bola di Asia Tenggara menjadi faktor penting dalam keputusan tersebut.

"John Herdman ke Indonesia merupakan sebuah keputusan yang sangat personal. Kami memahami di tengah banyaknya tawaran dari negara-negara lain, termasuk dari zona CONCACAF, dia memilih tantangan di Asia Tenggara," tulis PSSI

Menurut PSSI, langkah Herdman mencerminkan komitmen terhadap proyek jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada hasil pertandingan.

Pelatih berusia 50 tahun itu disebut tertarik pada visi yang lebih luas, termasuk dampak sosial dan budaya dari sepak bola di Indonesia.

PSSI juga mengungkapkan bahwa Herdman terpilih setelah melalui proses seleksi ketat. Namanya muncul sebagai kandidat terkuat dari empat pelatih yang sempat masuk radar federasi.

