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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Mengapa Layvin Kurzawa Tetap Dikenang Persib Meski Tak Banyak Bermain?

Kamis, 04 Juni 2026 – 05:46 WIB
Mengapa Layvin Kurzawa Tetap Dikenang Persib Meski Tak Banyak Bermain? - JPNN.COM
Layvin Kurzawa meninggalkan Persib Bandung. Foto: Instagram/Kurzawa.

jpnn.com - Persib Bandung dipastikan tidak lagi diperkuat Layvin Kurzawa pada musim depan.

Manajemen Maung Bandung memutuskan mengakhiri kerja sama dengan pemain asal Prancis tersebut setelah kompetisi 2025/26 rampung.

Meski hanya menjadi bagian skuad dalam setengah musim, Kurzawa tetap masuk dalam cerita sukses Persib yang kembali menguasai kompetisi domestik.

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Eks penggawa Paris Saint-Germain (PSG) itu ikut membantu Pangeran Biru mengamankan gelar BRI Super League 2025/26 sekaligus mencatatkan hattrick juara secara beruntun.

Kehadiran Kurzawa pada jendela transfer pertengahan musim sempat menyedot perhatian publik.

Pengalamannya bermain di level tertinggi Eropa diharapkan mampu menambah kualitas skuad asuhan Bojan Hodak yang saat itu masih bersaing di kompetisi domestik maupun Asia.

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Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang diberikan pemain berusia 33 tahun tersebut.

Menurutnya, Kurzawa datang pada periode yang penting dan ikut berperan dalam keberhasilan tim menutup musim dengan pencapaian istimewa.

Persib Bandung dipastikan tidak lagi diperkuat Layvin Kurzawa pada musim depan. Namun, ada kenangan besar yang ditinggalkan.

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TAGS   Persib  Layvin Kurzawa  Persib Bandung  Super League 
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