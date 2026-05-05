Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Mengapa Pasca Operasi Bariatrik Perlu Pendampingan Intensif? Ini Penjelasan Ahli LIGHThouse

Selasa, 05 Mei 2026 – 09:38 WIB
Mengapa Pasca Operasi Bariatrik Perlu Pendampingan Intensif? Ini Penjelasan Ahli LIGHThouse - JPNN.COM
Keputusan menjalani bariatrik bukan jalan pintas. Pasien butuh adaptasi pola makan baru karena volume lambung mengecil. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Obesitas kini menjadi tantangan kesehatan serius di Indonesia akibat gaya hidup modern dan konsumsi makanan ultra-proses.

Dalam beberapa kasus, operasi bariatrik atau bedah digestif menjadi solusi medis yang dianjurkan.

Namun, para pakar menekankan bahwa keberhasilan prosedur ini sangat bergantung pada pendampingan multidisiplin pascaoperasi.

Baca Juga:

Dokter Spesialis Bedah Digestif LIGHThouse Advanced Klinik, dr. Handy Wing, Sp.B, Subsp.BD(K), menjelaskan bahwa bariatrik bekerja dengan mengubah anatomi saluran cerna untuk mengontrol rasa lapar dan hormon metabolik. Namun, ia menegaskan ini bukan sekadar urusan bedah.

"Keputusan menjalani bariatrik bukan jalan pintas. Pasien butuh adaptasi pola makan baru karena volume lambung mengecil," jelasnya.

Dari sisi nutrisi, Ahli Gizi Veronica S.Gz menyebutkan masa setelah operasi sangat krusial. Pasien berisiko mengalami defisiensi mikronutrien jika tidak didampingi.

Baca Juga:

Ia menjelaskan sebelum dan setelah bariatrik, pola makan pasien berubah secara signifikan, terutama masa setelah operasi yang sangat krusial karena pasien harus beradaptasi dengan lambung barunya.

Fokus kami tidak hanya memastikan kecukupan cairan dan protein, tetapi juga mencegah defisiensi mikronutrien serta mendampingi tahapan makanan.

Obesitas kini menjadi tantangan kesehatan serius di Indonesia akibat gaya hidup modern dan konsumsi makanan ultra-proses.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Obesitas  Operasi Bariatrik  Bariatrik  Pasien Bariatrik 
BERITA OBESITAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp