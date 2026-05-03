Mengapa Pasien Diabetes Tipe 1 Wajib Terapi Insulin? Simak Penjelasan Dokter Taufik

jpnn.com - GORONTALO - Terapi insulin pada pasien diabetes berdasarkan indikasi medis tertentu sangat penting untuk membantu mengendalikan kadar gula darah dan mencegah komplikasi.

Demikian dikatakan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo, Taufik Ramadhan Biya.

Dokter Taufik mengatakan pasien Diabetes Melitus (DM) tipe 1 wajib menggunakan insulin karena tubuh sudah tidak mampu memproduksi insulin.

Sedangkan pada pasien DM tipe 2 insulin diberikan jika kadar gula darah tidak terkontrol, meski telah menjalani terapi obat oral.

"Kalau diabetes tipe satu memang wajib insulin, sedangkan pada pasien diabetes tipe dua, diberikan jika gula darah tidak terkontrol atau ada kondisi tertentu," katanya di Gorontalo, Sabtu (2/5).

Dijelaskan, terdapat dua indikasi penggunaan insulin, yaitu indikasi absolut dan indikasi relatif.

Indikasi absolut antara lain pada pasien DM tipe 1, ibu hamil dengan diabetes, dan pasien yang mengalami krisis kondisi kadar gula darah sangat tinggi atau hiperglikemia.

Sementara indikasi relatif diberikan pada pasien dengan kadar gula darah yang tidak terkontrol selama tiga bulan, meskipun telah mengonsumsi obat anti-diabetes oral, pasien dengan infeksi berat, pasien yang akan menjalani operasi, serta pasien dengan kadar HbA1c di atas sembilan persen.