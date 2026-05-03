Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Mengapa Pasien Diabetes Tipe 1 Wajib Terapi Insulin? Simak Penjelasan Dokter Taufik

Minggu, 03 Mei 2026 – 10:10 WIB
Mengapa Pasien Diabetes Tipe 1 Wajib Terapi Insulin? Simak Penjelasan Dokter Taufik - JPNN.COM
Pasien Diabetes Tipe 1 Wajib Terapi Insulin. Ilustrasi Foto: Antara

jpnn.com - GORONTALO - Terapi insulin pada pasien diabetes berdasarkan indikasi medis tertentu sangat penting untuk membantu mengendalikan kadar gula darah dan mencegah komplikasi.

Demikian dikatakan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo, Taufik Ramadhan Biya.

Dokter Taufik mengatakan pasien Diabetes Melitus (DM) tipe 1 wajib menggunakan insulin karena tubuh sudah tidak mampu memproduksi insulin.

Baca Juga:

Sedangkan pada pasien DM tipe 2 insulin diberikan jika kadar gula darah tidak terkontrol, meski telah menjalani terapi obat oral.

"Kalau diabetes tipe satu memang wajib insulin, sedangkan pada pasien diabetes tipe dua, diberikan jika gula darah tidak terkontrol atau ada kondisi tertentu," katanya di Gorontalo, Sabtu (2/5).

Dijelaskan, terdapat dua indikasi penggunaan insulin, yaitu indikasi absolut dan indikasi relatif.

Baca Juga:

Indikasi absolut antara lain pada pasien DM tipe 1, ibu hamil dengan diabetes, dan pasien yang mengalami krisis kondisi kadar gula darah sangat tinggi atau hiperglikemia.

Sementara indikasi relatif diberikan pada pasien dengan kadar gula darah yang tidak terkontrol selama tiga bulan, meskipun telah mengonsumsi obat anti-diabetes oral, pasien dengan infeksi berat, pasien yang akan menjalani operasi, serta pasien dengan kadar HbA1c di atas sembilan persen.

Dokter Taufik mengatakan pasien Diabetes Melitus (DM) tipe 1 wajib menggunakan insulin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   diabetes  diabetes melitus  Terapi Insulin  kadar gula darah 
BERITA DIABETES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp