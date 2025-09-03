Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Mengapa Patrick Kluivert Merestui Kepindahan Thom Haye dan Eliano Reijnders ke Persib?

Rabu, 03 September 2025 – 05:47 WIB
Mengapa Patrick Kluivert Merestui Kepindahan Thom Haye dan Eliano Reijnders ke Persib? - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Foto : Ricardo/JPPN.com.

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menanggapi kepindahan dua anak asuhnya, Thom Haye dan Eliano Reijnders ke Persib Bandung.

Langkah ini terbilang mengejutkan karena Haye dan Eliano memilih meninggalkan Eropa dan berkarier di sepak bola Indonesia.

Restu Patrick Kluivert

Kluivert sendiri 'merestui' kepindahan Haye dan Eliano ke Persib demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak.

Baca Juga:

"Saya pikir ini bagus karena yang terpenting mereka dapat bermain secara reguler," ucap pelatih asal Belanda itu.

Ini merupakan pengalaman pertama bagi Thom Haye dan Eliano Reijnders berkarier di benua Asia.

Kiprah Thom Haye dan Elinao Reijnders di Eredivisie

Sebelumnya, kedua pemain tersebut tumbuh dan berkembang di Eredivisie Belanda. Thom Haye bahkan pernah berkiprah di Italia dengan berseragam Lecce pada musim 2018–2019.

Baca Juga:

Musim lalu, Haye memperkuat klub papan bawah Eredivisie, Almere City. Gelandang berusia 30 tahun itu tampil reguler dalam 29 pertandingan.

Sementara itu, Eliano Reijnders lebih sering menghuni bangku cadangan ketika membela PEC Zwolle. Adik kandung Tijjani Reijnders itu hanya bermain 11 kali sebagai starter dari total 21 penampilan di Eredivisie.

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menanggapi kepindahan dua anak asuhnya, Thom Haye dan Eliano Reijnders ke Persib Bandung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Thom haye  Eliano Reijnders  Patrick Kluivert  Persib  Timnas Indonesia 
BERITA THOM HAYE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp