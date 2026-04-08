Mengapresiasi Prakarsa Pakistan & Mawaspadai Celah Sabotase Gencatan Senjata AS-Iran

jpnn.com - Kabar positif berembus dari Amerika Serikat dan Iran yang sedang terlibat perang. Dua pihak yang berseteru itu secara eksplisit membuka celah untuk menghentikan peperangan melalui gencatan senjata.

Pada Selasa kemarin (7/4), secara bersamaan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump lewat akunnya di Truth menyatakan keputusannya menunda rencana serangan ke Iran.

Dia menyatakan penundaan serangan itu yang berlaku selama dua pekan ke depan.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi dalam pernyataan resminya menyebutkan militer negerinya akan mengentikan operasi defensifnya apabila serangan militer terhadap Iran dihentikan.

Selain itu, ada kemungkinan Selat Hormuz akan dibuka lagi untuk periode dua pekan ke depan melalui koordinasi dengan pihak militer Iran.

Perkembangan positif yang mengarah kepada kesepakatan gencatan senjata ini adalah respons atas prakarsa mediasi yang dimotori oleh Pakistan dengan dukungan dari pihak Saudi Arabia, Mesir dan Turki.

Pihak Negara-Negara Teluk (GCC) secara terbuka juga mendukung upaya mediasi menuju gencatan senjata itu.

Mencermati perkembangan positif ini, upaya gencatan senjata dalam celah waktu terbatas selama dua pekan ke depan itu patut didukung sepenuhnya.