JPNN.com - Militeriana

Mengasah Kemampuan Tempur, TNI AU Gelar Attack Training Mission

Senin, 13 Oktober 2025 – 08:10 WIB
Mengasah Kemampuan Tempur, TNI AU Gelar Attack Training Mission
Personel TNI AU melakoni latihan Attack Training Mission (ATM) di Air Weapon Range (AWR) Salatri, Kabupaten Cianjur, Rabu (8/10/2025). ANTARA/HO-Humas TNI AU

jpnn.com - JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) akan terus mengasah kemampuan tempur baik dari segi serangan udara ataupun pasukan di darat.

Salah satu upaya yang dilakukan TNI AU dalam mengasah kemampuan tempur, yakni latihan Attack Training Mission (ATM) di Air Weapon Range (AWR) Salatri, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (8/10).

"Latihan terus dilakukan secara rutin demi mempersiapkan kemampuan tempur pasukan," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Laksamana Pertama TNI I Nyoman Suadnyana saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (13/10).

Dia menjelaskan dalam latihan tersebut TNI AU mengerahkan helikopter H225M Caracal dari Skadron Udara 8.

Pilot helikopter diharuskan untuk melatih ketepatan menembak dari udara ke darat dalam rangka simulasi memberikan bantuan serangan kepada pasukan.

I Nyoman mengatakan selain melatih daya bidik para penerbang helikopter, latihan ini juga melatih kedisiplinan serta kemampuan manuver helikopter para penerbang.

"Attack Training Mission tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis penerbangan dan penembakan, tetapi juga membentuk disiplin, ketangguhan, serta kemampuan melaksanakan misi dukungan udara jarak dekat secara efektif," jelas dia.

I Nyoman menjelaskan kegiatan latihan rutin ini berjalan dengan lancar dan aman.

TNI AU terus mengasah kemampuan tempur pasukan di darat maupun udara. Salah satunya lewat latihan Attack Training Mission (ATM) di Cianjur.

