Mengawali Jejak di Pasar Kendaraan Komersial Indonesia, Dongfeng Bawa 9 Model Andalan

jpnn.com, JAKARTA - Di pasar kendaraan komersial tanah air juga kedatangan pemain baru asal Tiongkok yang siap meramaikan, yaitu Dongfeng Automobile.

Managing Director China Dongfeng Automobile Industry Export and Import Co., Ltd., Ma Lei mengatakan bahwa pihaknya resmi memulai bisnis mereka di pasar otomotif Asia Tenggara yang diawali dari Indonesia.

“Ini merupakan langkah yang penting, kami mulai melangkah terlebih dahulu di pasar Indonesia untuk kawasan ASEAN,” kata Ma Lei di Jakarta.

Menurut dia, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar terlebih di Asia Tenggara.

Memiliki populasi cukup besar, Indonesia sangat menjanjikan untuk pengembangan bisnis Dongfeng ke depannya.

Dalam menjamin komitmennya di pasar otomotif Indonesia, pihaknya dikabarkan akan membuka kantor pusat regional mereka yang mengambil lokasi di Jakarta.

Tidak hanya itu, Dongfeng juga mengukuhkan komitmennya untuk melakukan perakitan kendaraan komersial mereka di Indonesia dalam waktu dekat.

Sebenarnya, Dongfeng bukan pemain baru di industri otomotif Indonesia.