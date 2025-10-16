Mengejutkan! Dewa United Kalah dari Madura United

Kamis, 16 Oktober 2025 – 21:06 WIB

jpnn.com - SERANG – Dewa United gigit jari di pekan ke-9 BRI Super League.

Menjamu Madura United di Banten International Stadium, Serang, Kamis (16/10) malam WIB, Dewa United kalah 0-2.

Hasil yang mengejutkan, lantaran selain lebih diunggulkan dan menyandang status sebagai tuan rumah, Dewa United menguasai pertandingan, punya lebih banyak peluang, dan memaksa Madura United bertahan lebih dalam.

Madura United hanya butuh dua serangan balik untuk mencetak dua gol.

Gol pertama Madura United dicetak Jordy Wehrmann di menit ke-75.

Ahmad Nufiandini memperbesar keunggulan Madura United pada menit ke-86.