Mengejutkan! Komang Ayu Cahya Dewi Tinggalkan Pelatnas PBSI

Kamis, 04 September 2025 – 16:29 WIB

jpnn.com - Kabar mengejutkan datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Pemain tunggal putri Komang Ayu Cahya Dewi resmi memutuskan mundur dari Pelatnas PBSI.

Pebulu tangkis berusia 22 tahun itu memilih melanjutkan kariernya sebagai pemain independen.

Kabar ini diumumkan langsung oleh PBSI melalui rilis resmi pada Kamis (4/9/2025).

Dalam pernyataannya, induk organisasi bulu tangkis Indonesia tersebut menyampaikan apresiasi atas pengabdian Komang selama berada di pelatnas.

"Komang akan melanjutkan perjalanan kariernya sebagai pemain independen. PBSI mengucapkan terima kasih atas dedikasi Komang selama berada di pelatnas dan mendoakan yang terbaik untuk perjalanan berikutnya," bunyi pernyataan PBSI.

Langkah Komang Ayu ini menambah daftar pebulu tangkis Indonesia yang memilih jalur independen. Sebelumnya, Jonatan Christie sudah lebih dahulu membuat keputusan serupa pada Mei lalu.

Selain itu, ada juga pasangan ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Ishafani dan ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja yang saat ini berstatus independen.

Prestasi Komang Ayu pada 2025 sejatinya cukup mencuri perhatian. Dia sukses menembus final Thailand Masters sebelum akhirnya kalah dari wakil tuan rumah, Pornpawee Chochuwong.