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JPNN.com - Olahraga - Tenis

Mengejutkan, Semifinalis Roland Garros 2026 Mengundurkan Diri

Sabtu, 06 Juni 2026 – 06:44 WIB
Mengejutkan, Semifinalis Roland Garros 2026 Mengundurkan Diri - JPNN.COM
Matteo Arnaldi (kanan) dan Flavio Cobolli. Foto: Jean-Baptiste Autissier/FFT

jpnn.com - PARIS - Roland Garros 2026 belum berhenti menghadirkan drama.

Setelah para pemain unggulan berguguran, ada pemain yang mengundurkan diri menjelang semifinal.

Petenis Italia Matteo Arnaldi mengumumkan mengundurkan diri tak berapa lama sebelum 4 Besar digelar, Jumat (5/6) sore.

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Arnaldi masuk semifinal Roland Garros 2026 setelah petenis lain dari Italia, Matteo Berrettini mengundurkan diri di tengah pertandingan perempat final mereka.

Semifinal Roland Garros 20206 pun menjadi Top 4 pertama Arnaldi di ajang Grand Slam.

Namun, kondisi tubuhnya tak mengizinkan dirinya melakoni semifinal melawan petenis lain dari Italia, Flavio Cobolli.

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Arnaldi diserang virus yang membuat dia muntah, deman, dan sebagainya.

"Ini sulit karena mengingat bagaimana turnamen ini berlangsung, mengingat apa yang sudah saya lalui di sini, lalu harus mengundurkan diri dari semifinal pertama Grand Slam saya. Saya pikir tak satu pun pemain yang berharap imi terjadi pada dirinya," kata Arnaldi.

Final Roland Garros 2026 tunggal putra Alexander Zverev vs Flavio Cobolli, tunggal putri Maja Chwalinska vs Mirra Andreeva.

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TAGS   Roland Garros 2026  Roland Garros  Maja Chwalinska  Mirra Andreeva  Alexander Zverev  Flavio Cobolli  Grand Slam 
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