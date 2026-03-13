Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Mengemudi Makin Seru Lewat Tampilan 3D Google Maps

Jumat, 13 Maret 2026 – 13:22 WIB
Mengemudi Makin Seru Lewat Tampilan 3D Google Maps - JPNN.COM
Tampilan 3D Google Maps. Foto: google

jpnn.com, JAKARTA - Pembaruan terbaru pada aplikasi navigasi digital, Google Maps, menghadirkan pengalaman yang terasa lebih “hidup”.

Melalui fitur tampilan peta tiga dimensi, memungkinkan pengguna Google Maps melihat lingkungan sekitar secara lebih realistis saat mengikuti rute perjalanan.

Langkah itu menjadi salah satu perubahan paling mencolok yang diperkenalkan oleh Google dalam meningkatkan kualitas navigasi digital.

Baca Juga:

Dengan tampilan 3D, bangunan, jalan, hingga lanskap di sekitar rute dapat terlihat lebih jelas dan mendekati kondisi sebenarnya.

Bagi pengemudi, pembaruan itu membuat proses membaca peta terasa lebih intuitif.

Saat kendaraan mendekati persimpangan atau titik penting, sistem akan secara otomatis melakukan zoom agar detail jalan terlihat lebih jelas.

Baca Juga:

Pengguna juga bisa melihat elemen tambahan seperti jalur kendaraan, lampu lalu lintas, hingga penyeberangan pejalan kaki yang sebelumnya tidak terlalu menonjol dalam tampilan peta.

Tidak hanya soal visual, pembaruan juga membawa sejumlah peningkatan pada sistem navigasi.

Pembaruan terbaru pada aplikasi navigasi digital, Google Maps, menghadirkan pengalaman yang terasa lebih “hidup” lewat tampilan 3D

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Google  Google Maps  navigasi  aplikasi navigasi  fitur 3D Google Maps 
BERITA GOOGLE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp