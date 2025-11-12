Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Mengenakan Jersei Timnas Indonesia, Luke Xavier: Aku Sudah Lama Tidak Pulang

Rabu, 12 November 2025 – 04:51 WIB
Pemain diaspora Luke Xavier Keet mengikuti trial di Timnas U-22 Indonesia yang sedang dalam persiapan menuju SEA Games 2025 bulan depan di Thailand, di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (11/11/2025). Foto: ANTARA/Zaro Ezza Syachniar

jpnn.com - JAKARTA - Pemain diaspora Luke Xavier Keet mengaku senang karena dapat mengenakan jersei Timnas Indonesia.

Luke Xavier Keet sudah mengenakan jersei Timnas Indonesia saat dirinya mengikuti trial di Timnas U-22 Indonesia yang sedang dalam persiapan menuju SEA Games 2025 bulan depan di Thailand.

“Aku sangat bangga. Aku lahir di Jakarta, dan sudah lama tidak pulang. Jadi aku merasa sangat bangga memakai logo ini. Sangat bangga,” kata Luke saat ditemui awak media ketika dirinya mengikuti latihan tim di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (11/11).

Luke saat ini memperkuat klub kasta kedua sepak bola Yunani, GS Ilioupolis.

Dari total 1 pertandingan yang dimainkan klubnya musim ini, Luke baru bermain satu kali, yaitu dalam kekalahan 0-1 melawan tim besar AEK Atens pada ajang Piala Sepak Bola Yunani. Kala itu, pemain yang berposisi sebagai winger kiri ini bermain 45 menit.

Luke Xavier Keet kemudian menceritakan asal darah Indonesia yang ia miliki.

Ia mengungkapkan, darah tanah air dari ibunya yang merupakan orang asli Indonesia.

“Ya, aku lahir di sini dan sempat bersekolah di sini juga. Ibuku orang Indonesia, tetapi aku pergi saat umur sembilan tahun dan belum pernah kembali sejak itu. Jadi rasanya sangat menyenangkan bisa kembali. Aku akan segera memperbaiki Bahasa Indonesiaku, semoga cepat bisa,” jelas dia.

Luke Xavier Keet mengikuti trial di Timnas U-22 Indonesia untuk persiapan menuju SEA Games 2025.

