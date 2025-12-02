Mengenal Atopik, Pentingnya ASI, dan Tips Menjaga Self-Esteem Ibu

jpnn.com, JAKARTA - Klinik Utama Sakti Medika mengadakan acara talk show edukatif dan inspiratif yang sangat dinanti para calon ibu (bumil) dan ibu menyusui (busui) yang berlokasi di gedung Klinik Utama Sakti Medika Tebet, Jakarta Selatan.

Acara itu bertujuan untuk memberikan panduan lengkap dan praktis bagi masyarakat awam mengenai kulit sensitif pada anak (atopik), pentingnya air susu ibu (ASI), nutrisi terbaik, serta tips menjaga self-esteem ibu.

Pada acara talk show ini menghadirkan dua narasumber yang ahli di bidangnya, yakni dr Tina Wardhani Wisesa dengan topik “Sehatkan Kulit Anak, Percantik Diri Bunda : Jurus Ampuh Lawan Atopik & Tampil Menawan”, pada sesi ini mengupas mengenai dermatitis atopik (eksim) pada bayi dan anak. Masalah kulit sensitif seperti eksim atopik sering membuat orang tua cemas.

Eksim pada bayi dan anak ini bersifat kronis, kambuh-kambuhan, tetapi tidak menular. Ditandai oleh ruam kemerahan, kulit kering dan sangat gatal. Lokasi di area pipi, lipat siku, lipat lutut, dan dapat meluas.

Adanya faktor genetik (keturunan) dan faktor lingkungan sekitar, seperti suhu, debu, bahan-bahan iritan, dan makanan tertentu dapat memicu kekambuhan. Penanganan dan strategi pencegahan yang tepat sangat penting agar kulit si kecil tetap sehat dan nyaman.

Masa kehamilan dan menyusui seringkali disertai kondisi fisik yang berubah yang dapat menurunkan rasa percaya diri. Pada kondisi ini diperlukan nutrisi yang baik, makanan dan suplemen pendukung agar bumil dan busui energinya tetap prima dan dapat menjalani masa kehamilan dan menyusui dengan hati yang tenang dan penuh semangat.

Untuk menjaga kesehatan kulit pada bumil dan busui sebaiknya tetap melakukan perawatan kulit dengan produk yang aman dan disesuaikan dengan kondisi kulit.

Kesehatan mental ibu, seperti metime, dan dukungan pasangan serta trik berpakaian yang nyaman dan modis merupakan kosmetik terbaik yang membuat bumil dan busui percaya diri dan bahagia.