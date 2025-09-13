Mengenal Boiler Biomassa Sekam Padi dari Nestle Indonesia yang Meraih Prestasi Bergengsi

Sabtu, 13 September 2025 – 14:28 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Nestlé Indonesia berhasil meraih penghargaan Katadata Green Initiatives Awards (KGIA) 2025 lewat inovasi penggunaan boiler biomassa berbahan sekam padi.

Penghargaan ini diberikan dalam rangkaian acara Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2025. Sustainability Delivery Lead Nestlé Indonesia Maruli Sitompul menyatakan

Boiler biomassa Nestlé Indonesia memanfaatkan sekam padi yang didapatkan dari petani padi setempat untuk mencegah sekam padi tersebut menjadi limbah pertanian atau dibakar.

Maruli menjelasan sekam padi ini menjadi sumber energi terbarukan untuk menggantikan bahan bakar fosil.

"Dengan teknologi ini, perusahaan tidak hanya berhasil meningkatkan efisiensi energi dan menekan emisi karbon, tetapi juga memberikan dampak positif bagi petani lokal," ungkap Maruli dikutip, Sabtu (13/9).

Menurut dia, abu hasil pembakaran dikembalikan kepada petani sebagai pupuk organik, membentuk siklus ekonomi sirkular sekaligus mendukung peningkatan produktivitas pertanian.

Baca Juga: Upaya Nestle Indonesia Membangun Lingkungan Kerja Baik Berbuah Manis

Inovasi tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam mendukung transisi energi sekaligus mempercepat pencapaian target Net Zero Emission. Selain itu, pemanfaatan boiler biomassa juga dapat membantu penghematan biaya energi sebesar 14 persen.

“Penerapan boiler biomassa ini merupakan wujud nyata komitmen Nestlé Indonesia terhadap keberlanjutan lingkungan. Kami percaya bahwa transisi energi hanya bisa berjalan sukses jika membawa manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat sekitar,” ujar Maruli.