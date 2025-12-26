Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Mengenal Diogo Moreira, Calon Rookie MotoGP 2026

Jumat, 26 Desember 2025 – 21:03 WIB
Mengenal Diogo Moreira, Calon Rookie MotoGP 2026
Pembalap LCR Honda Diogo Moreira. Foto: ig @diogomoreira_11

jpnn.com - Nama Diogo Moreira perlahan menjadi buah bibir jelang MotoGP 2026. Pembalap muda 21 tahun itu dipastikan naik kelas ke MotoGP sebagai rookie bersama tim LCR Honda.

Diogo telah menandatangani kontrak multi-tahun dengan Honda Racing Corporation (HRC).

Juara Dunia Moto2 2025 tersebut tak menunggu lama untuk beradaptasi dengan dunia baru.

Baca Juga:

Moreira sudah merasakan atmosfer kelas premier saat menjalani tes Valencia pada pertengahan November lalu.

Debut perdananya bersama Honda RC213V meninggalkan kesan positif, dengan catatan waktu hanya terpaut 1,824 detik dari Raul Fernandez yang menjadi pembalap tercepat saat itu.

Di tengah libur Natal dan Tahun Baru, Moreira memilih fokus mempersiapkan diri.

Baca Juga:

Dia menjalani latihan intensif di Spanyol, mulai dari motocross hingga flat track.

Pada 21 Desember 2025, Moreira melahap sesi off-road, lalu sehari berselang berlatih di Circuito de Alcarras.



TAGS   Diogo Moreira  Rookie MotoGP 2026  MotoGP 2026  Diogo Moreira LCR Honda 
