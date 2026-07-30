Mengenal Jaecoo J7 dengan Teknologi Super Intelligent Valet Parking di GIIAS 2026

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Jaecoo memanfaatkan ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, memperkenalkan teknologi Super Intelligent Valet Parking (SIVP) pada J7 SHS-P.

Indonesia, bahkan menjadi negara pertama di dunia yang mendapat debut global fitur tersebut.

SIVP dirancang mempermudah aktivitas berkendara di kawasan perkotaan yang semakin padat.

Teknologi memungkinkan mobil mampu mencari ruang parkir secara mandiri setelah pengemudi turun, sekaligus dapat dipanggil kembali melalui aplikasi smartphone saat dibutuhkan.

Kemampuan tersebut didukung sistem intelligent driving yang menggabungkan 27 sensor dan kamera, termasuk LiDAR, radar gelombang milimeter, serta kamera 540 derajat.

Seluruh data diproses secara real-time sehingga mobil dapat mengenali lingkungan sekitar dan melakukan manuver parkir dengan aman.

Head of Product Jaecoo Indonesia Ryan Ferdiean Tirto, mengatakan Jaecoo menargetkan implementasi tahap pertama teknologi SIVP dimulai pada Oktober 2026 di 40 lokasi.

Hingga akhir tahun, cakupannya akan diperluas menjadi lebih dari 60 titik yang mencakup pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan area publik di berbagai wilayah Indonesia.