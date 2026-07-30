Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Mengenal Jaecoo J7 dengan Teknologi Super Intelligent Valet Parking di GIIAS 2026

Kamis, 30 Juli 2026 – 18:58 WIB
Mengenal Jaecoo J7 dengan Teknologi Super Intelligent Valet Parking di GIIAS 2026 - JPNN.COM
Jaecoo J7 SIVP hadir di GIIAS 2026. Foto: ridho

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Jaecoo memanfaatkan ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, memperkenalkan teknologi Super Intelligent Valet Parking (SIVP) pada J7 SHS-P.

Indonesia, bahkan menjadi negara pertama di dunia yang mendapat debut global fitur tersebut.

SIVP dirancang mempermudah aktivitas berkendara di kawasan perkotaan yang semakin padat.

Baca Juga:

Teknologi memungkinkan mobil mampu mencari ruang parkir secara mandiri setelah pengemudi turun, sekaligus dapat dipanggil kembali melalui aplikasi smartphone saat dibutuhkan.

Kemampuan tersebut didukung sistem intelligent driving yang menggabungkan 27 sensor dan kamera, termasuk LiDAR, radar gelombang milimeter, serta kamera 540 derajat.

Seluruh data diproses secara real-time sehingga mobil dapat mengenali lingkungan sekitar dan melakukan manuver parkir dengan aman.

Baca Juga:

Head of Product Jaecoo Indonesia Ryan Ferdiean Tirto, mengatakan Jaecoo menargetkan implementasi tahap pertama teknologi SIVP dimulai pada Oktober 2026 di 40 lokasi.

Hingga akhir tahun, cakupannya akan diperluas menjadi lebih dari 60 titik yang mencakup pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan area publik di berbagai wilayah Indonesia.

Jaecoo memperkenalkan teknologi Super Intelligent Valet Parking (SIVP) pada J7 SHS-P di GIIAS 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jaecoo  Jaecoo J7  jaecoo j7 SIVP  GIIAS 2026  jaecoo giias 2026 
BERITA JAECOO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp