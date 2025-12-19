Mengenal Jenis-jenis Investasi Berbasis Teknologi Digital Terpopuler

jpnn.com, JAKARTA - Investasi digital adalah istilah yang digunakan untuk kegiatan menanam modal yang dilakukan secara online, baik melalui platform digital atau melalui aplikasi di smartphone, seperti Android, iOS, laptop dan sebagainya.

Perkembangan teknologi yang makin pesat telah mengubah cara orang berinvestasi dan trading.

Selain itu, teknologi juga telah melahirkan investasi jenis baru yang semakin memudahkan investor untuk menanamkan modal walau hanya dengan modal yang sangat kecil.

Ada banyak jenis investasi berbasis digital diluar sana dengan jumlah transaksi puluhan triliun dolar AS di seluruh dunia.

Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan atau trading menggunakan teknologi digital bisa diterima oleh masyarakat.

Jenis-jenis Trading

Perdagangan atau juga biasa disebut trading adalah bentuk investasi atau kegiatan jual beli aset dalam jangka waktu yang singkat untuk meraih keuntungan dari kadar naik turun atau fluktuasi harga pasar.

Berbeda dengan investasi jangka panjang, trading fokus pada pergerakan harga harian, jam, bahkan menit demi menit.