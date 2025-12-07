Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Mengenal Karakter VinFast VF 7 dari Para Pengguna

Minggu, 07 Desember 2025 – 06:26 WIB
Mengenal Karakter VinFast VF 7 dari Para Pengguna - JPNN.COM
VinFast VF 7 di acara The Party in Mo7ion: Early New Year 7urn Up, Jakarta. Foto: vinfast

jpnn.com, JAKARTA - VinFast Indonesia menggelar acara bertajuk The Party in Mo7ion: Early New Year 7urn Up di The Langham Jakarta, SCBD, Jumat (5/12).

Dalam momentum tersebut, VinFast sekaligus menegaskan visi “Drive Your Passion” yang juga menjadi karakter kuat mobil listrik terbaru mereka, VinFast VF 7.

CEO VinFast Indonesia, Kariyanto Hardjosoemarto, menyebut penghargaan sejalan dengan semangat VF 7 yang dirancang mendukung aktivitas harian yang kian dinamis.

Baca Juga:

“Filosofi Drive Your Passion tidak hanya menjadi semangat kami dalam menghadirkan VinFast VF 7, tetapi juga inspirasi untuk berani mengejar apa yang mereka cintai,” ujarnya.

Tujuh Figur dan Sudut Pandang VF 7

Para figur yang diberi apresiasi berasal dari latar profesi berbeda, yakni David Bayu, Wendy Walters, Giorgio Antonio, Darbotz, Anya Geraldine, Stefano Lilipaly, dan Angga Dwimas Sasongko.

Baca Juga:

Masing-masing berbagi pengalaman mengendarai VF 7 dari perspektif kebutuhan mereka.

Musisi David Bayu menyoroti desain aerodinamis dan futuristik VF 7 yang mendukung penampilan di atas panggung.

VinFast menegaskan visi “Drive Your Passion” yang juga menjadi karakter kuat mobil listrik terbaru mereka, VinFast VF 7

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   VinFast  VinFast VF 7  Harga VinFast VF 7  spesifikasi VinFast VF 7 
BERITA VINFAST LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp