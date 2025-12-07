Mengenal Karakter VinFast VF 7 dari Para Pengguna

Minggu, 07 Desember 2025 – 06:26 WIB

jpnn.com, JAKARTA - VinFast Indonesia menggelar acara bertajuk The Party in Mo7ion: Early New Year 7urn Up di The Langham Jakarta, SCBD, Jumat (5/12).

Dalam momentum tersebut, VinFast sekaligus menegaskan visi “Drive Your Passion” yang juga menjadi karakter kuat mobil listrik terbaru mereka, VinFast VF 7.

CEO VinFast Indonesia, Kariyanto Hardjosoemarto, menyebut penghargaan sejalan dengan semangat VF 7 yang dirancang mendukung aktivitas harian yang kian dinamis.

“Filosofi Drive Your Passion tidak hanya menjadi semangat kami dalam menghadirkan VinFast VF 7, tetapi juga inspirasi untuk berani mengejar apa yang mereka cintai,” ujarnya.

Tujuh Figur dan Sudut Pandang VF 7

Para figur yang diberi apresiasi berasal dari latar profesi berbeda, yakni David Bayu, Wendy Walters, Giorgio Antonio, Darbotz, Anya Geraldine, Stefano Lilipaly, dan Angga Dwimas Sasongko.

Masing-masing berbagi pengalaman mengendarai VF 7 dari perspektif kebutuhan mereka.

Musisi David Bayu menyoroti desain aerodinamis dan futuristik VF 7 yang mendukung penampilan di atas panggung.